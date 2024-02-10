الحكومة تزف بشرى سارة للمصريين في مارس المقبل .. فيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك تكليفات من القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: " موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي ستكون بداية من شهر مارس المقبل".

وأضاف: "حزمة الحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه"، موضحا: "رئيس الوزراء أكد أن الحكومة ستبذل أقصى الجهود للتخفيف عن المواطنين، واتخاذ الإجراءات لصرف المرتبات بداية من الشهر المقبل".

واسترسل: "سيتم تدبير هذه الأموال من خلال البنود المدرجة في الموازنة العامة للدولة"، موضحا: "ووزارة المالية تأخذ في الاعتبار كافة المحددات ومنها عدم زيادة الأعباء على الموازنة".