هل تقترب إسرائيل من إنهاء القتال في خان يونس؟.. رئيس الأركان يكشف

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن تل أبيب لا تزال بعيدة عن إنهاء القتال في خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أضاف هاليفي "نحن بعيدون عن إنهاء القتال في خان يونس"، زاعمًا أن كتيبة خان يونس التابعة لحماس تفقد قدراتها.

جاء ذلك خلال تقييم للأوضاع في قطاع غزة مع رئيس الشاباك، رونين بار، اليوم السبت.

وتابع قوله نعمل على تفكيك لواء خان يونس وممارسة ضغط شديد للغاية لإطلاق سراح المختطفين

وأشاد المسؤولان بالتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، بما في ذلك قتل أكثر من 1200 فلسطيني من عمليات القوات البرية وما بين 1200 إلى 1300 آخرين في الغارات الجوية بخان يونس.

فيما قال رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي إن تفكيك قدرات حماس من ناحية الاستخبارات والاتصالات والحوسبة سيدوم سنين طويلة ويستحيل ترميمه.