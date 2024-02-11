عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفاح لقمة العيش.. بائع غزل البنات يجر عربة بمولد كهرباء لكسب قوت يومه

سيد محمد بائع غزل
سيد محمد بائع غزل البنات

سيد محمد، شاب عمره 20 عاما، يعمل بائع غزل بنات في شوارع طور سيناء، بدأ العمل بالعصا والغزل، يجوب الشوارع ساعيا على رزقه في الشواطئ والشوارع من أجل مكسب بسيط.


أراد بائع الغزل الشاب، أن يجذب الزبائن والأطفال ببيع غزل بنات طازج، أمام أعينهم فقام بتركيب مولد كهرباء لعربة يجرها بدراجة، ونجح في جذب الزبائن والأطفال بصناعة الغزل الطازج.


يقول سيد محمد بائع غزل البنات، إنه لم يكمل تعليميه، وجاء إلى جنوب سيناء لبيع غزل البنات، وكان يجوب الشوارع طوال اليوم لبيع غزل البنات والبالونات.

وأضاف بائع غزل البنات، أنه كان يريد صناعة الغزل طازج، ويزين أيضا عربة غزل البنات بالأنوار ويتجول بها في انحاء المدينة لجذب الزبائن، ففكر في تركيب مولد كهرباء مشيرا إلي إن العربة اصبحت مبهجة وتجذب المارة وخاصة الأطفال الذين يقدمون لشراء الغزل والبالونات.

 
وتابع بائع غزل البنات إنه رغم ارتفاع أسعار السكر، ولكنه مازال يبيع بأسعار مخفضة ويحاول إضفاء البهجة في شوارع المدينة وإسعاد الأطفال والبالونات وغزل البنات بأقل الأسعار.

 
وتابع بائع غزل البنات، أنه ينوي استكمال تعليمه، والالتحاق بالتعليم منازل، مشيرا إلي أن ظروفه منعته من استكمال تعليميه ولكن سوف يواصل مرة أخرى.


ونصح بائع غزل البنات، الشباب بالسعي والعمل، وأن يطورا أنفسهم بالعلم والعمل، مشيرا إلى أن السعي مفتاح الرزق في كل شيئ.

بائع غزل البنات

FB_IMG_1707596900054
FB_IMG_1707596900054
FB_IMG_1707596879978
FB_IMG_1707596879978
FB_IMG_1707596877133
FB_IMG_1707596877133
FB_IMG_1707596871380
FB_IMG_1707596871380
FB_IMG_1707596827063
FB_IMG_1707596827063
FB_IMG_1707596850184
FB_IMG_1707596850184
جنوب سيناء بائع غزل البنات مولد كهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد الانفصال| خاص

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الفراخ 60% في هذه الحالة

قرارات عاجلة من التعليم بعد شكاوى الأهالي من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانية الآن

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

موجودين في التجمع الخامس.. تفاصيل عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

موضوعات متعلقة

جنوب سيناء.. رفع 80 طن مخلفات يوميا في حملات النظافة بأبوزنيمة

معرض (أهلًا رمضان) بجميع مدن جنوب سيناء منتصف فبراير المقبل

ترشيحاتنا

أزمة قلبية.. نقل عمر طاهر إلى العناية المركزة

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

رئيس الأركان الإسرائيلي يقرر سحب الفرقة 98 من غزة إلى الحدود اللبنانية

في أول أيامه.. 5 أعمال يغفلها الناس خلال شهر شعبان؟ علي جمعة يوضح

أهم الأخبار: وظائف بمصر للطيران.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة.. تحذيرات من الأرصاد للمواطنين

بدء تسليم استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية للمدارس.. اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. سعر فستان أنغام يثير السوشيال ميديا وموعد عودة ياسمين عبد العزيز للعوضي

فوتوسيشن الزفاف في غرفة العمليات.. إقالة طبيب حكومي بعد كارثة بمستشفى هندي

بالإسكرينات.. عروس تفضح خيانة عريسها أمام المعازيم أثناء حفل الزفاف

رئيس دولة آسيوية داخل مترو الأنفاق.. كيف كان رد فعل المواطنين؟

فيديو

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

عاجل .. 4 بنوك ترفع سعر الفائدة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ