ميناء دمياط يستقبل سفينة روسية على متنها 65 ألف طن قمح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادر 11 سفينة.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها السفينة (WADI ALKARNAK) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 65000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11125 طن تشمل : 1875 طن رمل و7800 طن يوريا و 1450 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42932 طن تشمل: 13811 طن ذرة و 1710 طن صويا و 6926 طن قمح و 4100 طن خردة و 950 طن زيت طعام و 4142 طن حديد و 1393 طن ابلاكاش و9900 طن سكر.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 218 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 50 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 856 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 82859 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 130278 طنًا.

كما غادر 5 قطار بحمولة إجمالية 6491 طن قمح متجهين إلى صوامع إمبابة وشبرا وكفر الشيخ وكوم أبو راضي بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2753 شاحنة .