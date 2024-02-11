عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل سفينة روسية على متنها 65 ألف طن قمح

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادر 11 سفينة.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها السفينة (WADI ALKARNAK) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 65000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية. 

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

المستوردون تضرروا|«الغرفة التجارية»: تراجع الأسعار جاء بعد تقليل طلب الحصول على الدولار

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11125 طن تشمل : 1875 طن رمل و7800 طن يوريا و 1450 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42932 طن تشمل: 13811 طن ذرة  و 1710 طن صويا و 6926 طن قمح و 4100 طن خردة و 950 طن زيت طعام و 4142 طن حديد و 1393 طن ابلاكاش و9900 طن سكر. 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 218 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 50 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 856 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 82859 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 130278 طنًا.

كما غادر 5 قطار بحمولة إجمالية 6491 طن قمح متجهين إلى صوامع إمبابة وشبرا وكفر الشيخ وكوم أبو راضي بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2753 شاحنة .

دمياط البضائع العامة الحبوب والغلال السلع التموينية السلع الاستراتيجية الترانزيت هيئة السلع التموينية هيئة ميناء دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد الانفصال| خاص

قرارات عاجلة من التعليم بعد شكاوى الأهالي من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

موجودين في التجمع الخامس.. تفاصيل عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا يعلن العثور على جثتها

هالاند يسجل إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الفراخ 60% في هذه الحالة

موضوعات متعلقة

الكشف على 1353 مواطنا في قرى دمياط بالمجان

ترشيحاتنا

رقم خرافي.. سعر فستان أنغام يثير ضجة على السوشيال ميديا

شنطة بصورة والدها.. إيمي سمير غانم تلفت الأنظار بإطلالة جديدة

مفاعل نووي على القمر.. ناسا تكشف تفاصيل مشروعها الجديد

هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا؟ دار الإفتاء تجيب

تقلبات الطقس.. الأرصاد تُصدر تحذيرات مهمة للمواطنين

أحمد موسى: ميدو عامل تجربة حلوة لكرة القدم في أوروبا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضيق جدًا.. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء| سعره خيالي

مشروبات تسبب السرطان.. ومجموعة تناولها يوميا

كل الحبيبة .. مي فاروق تروج لأحدث أغانيها

بأقل كمية لحمة.. طريقة عمل البفتيك الاقتصادي

فيديو

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

عاجل .. 4 بنوك ترفع سعر الفائدة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ