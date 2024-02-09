الكشف على 1353 مواطنا في قرى دمياط بالمجان

استكملت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن ١٢ عيادة متنقلة بعدد ١٠ تخصصات طبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق.

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع انعقدت قافلة طبية بقرية منشية ناصر بمركز كفر سعد، تردد عليها ١٣٥٣ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ١٤ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٧ حالات ،بالإضافة إلى إجراء ٣٢٦ تحليل بمعمل الدم و ٣٩ تحليل بمعمل الطفيليات و فحص ٣٧ حالة بالأشعة و ٣٥ حالة أخرى بالسونار ،علاوة على فحص ١١٨ حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للاكتشاف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وعقد ٥ ندوات توعوية حضرها ١١٤ مواطن.

ياتى ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة