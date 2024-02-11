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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروبات تسبب السرطان.. ومجموعة تناولها يوميا

مشروبات تسبب السرطان
مشروبات تسبب السرطان

لا يعرف الكثير من الأشخاص أن هناك مشروبات تسبب السرطان وتدمر الجسم رغم أنها متداولة فى المتاجر والمحلات والأخطر، ومع ذلك بعضنا يتناولها عدة مرات يوميا. 

ووفقا لما جاء فى موقع نيويورك تايمز نعرض قائمة تتضمن عدة مشروبات تسبب السرطان نتناولها يوميا دون أن ندرك.

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1. المشروبات الغازية:

تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من السكر، والتي تعد من العوامل المسببة للسرطان كما تحتوي على مواد حافظة ومحليات صناعية، قد يكون لها تأثيرات ضارة على الصحة.

2. عصائر الفاكهة المعلبة:

على الرغم من فوائد الفواكه، إلا أن عصائر الفاكهة المعلبة قد تسبب السرطان، وذلك بسبب احتوائها على كميات عالية من السكر والمواد الحافظة، وفقدانها للعديد من العناصر الغذائية المفيدة أثناء عملية التصنيع.

3. مشروبات الطاقة:

تحتوي مشروبات الطاقة على كميات كبيرة من الكافيين والسكر، بالإضافة إلى مواد أخرى قد تسبب مشاكل صحية خطيرة.

مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة

4. الكحول:

يعد الكحول من العوامل المسببة للسرطان بشكلٍ مباشر ويزداد خطر الإصابة بالسرطان مع زيادة كمية الكحول المتناولة.

5. القهوة:

على الرغم من فوائد القهوة، إلا أن الإفراط في شربها قد يسبب السرطان ويرجع ذلك إلى احتوائها على مادة الأكريلاميد، وهي مادة مسرطنة موجودة في العديد من الأطعمة المصنعة.

السرطان تسبب السرطان تدمر الجسم مشروبات الطاقة المشروبات الغازية مادة مسرطنة

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