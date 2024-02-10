«الجيل» يشيد بالمرحلة الثانية من الحوار الوطني على شكل جلسات علنية متخصصة مغلقة

أكد حزب الجيل موافقته على ما قرّره مجلس أمناء الحوار الوطني فى اجتماعه اليوم بالأكاديمية الوطنية للتدريب بأن تكون جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى الذى دعا إليها الرئيس السيسى على شكل جلسات علنية متخصصة مغلقة، تحضرها الحكومة ، والخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.

كما رحّب حزب الجيل فى بيانه بما قرره مجلس الأمناء ايضا من أن يستمر الحوار الوطنى في عقد جلساته لمناقشة باقى القضايا الـ 113 قضية التي لم تناقش في المرحلة الاولى للحوار الوطنى وذلك بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي.

وثمن ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل قرار مجلس الأمناء بتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.

ومن ناحية أخرى أكد رئيس حزب الجيل اهتمام الرئيس السيسى بالحوار الوطنى وحرصه على تهيئة كل الاوضاع بحيث يحقق كل الاهداف التى من أجلها دعا إليه الرئيس منوها بتكليف الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة والسادة الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني،وهو ما جعل مجلس أمناء الحوار يدعوها لحضور الجلسات التى خصصها لمناقشة المشاكل والقضايا الاقتصادية وذلك لوصول لحلول لها قصيرة ومتوسطة الأجل.

وأكد الشهابي أن استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار ستخلق أجواء إيجابية مشجعة عند مناقشات القضايا والمشاكل التى يعانى منها الاقتصاد المصرى على طاولة البحث و الدراسة فى الجلسات التى خصصها مجلس الأمناء ويؤكد عليها تلك اللجنة التى شكلها اجتماع اليوم لمجلس الأمناء من أجل التنسيق لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة.