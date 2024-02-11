عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: النخبة والأحزاب والخبراء أمامهم فرصة لأداء واجبهم الوطني

سامي سوس عضو مجلس
سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن

أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بنتائج انعقاد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن المحور الاقتصادي، وقراره بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار بالتعاون والتنسيق مع الحكومة ومجلس النواب والجهات التنفيذية المختلفة.

وأكد سوس، في بيان، اليوم، أن هذه الخطوة تؤكد حرص القيادة السياسية على تفعيل دور الحوار تفعيلا جادا من خلال تنفيذ توصياته ومخرجاته والاطلاع على كافة الآراء والمقترحات واتخاذ مسار يدعم خطوات وآليات تنفيذية نحو التنمية والبناء بما يحقق استراتيجيات بناء الجمهورية الجديدة وتضمن مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، موضحا أن مشاركة الحكومة فى كل مناقشات القضايا الاقتصادية العاجلة سيساهم فى إيجاد حلول قابلة للتطبيق.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن دعوة الرئيس السيسي لاستكمال الحوار الوطني وإطلاق مرحلة جديدة، تمثل خطوة وفرصة للمشاركين من النخبة والأحزاب والحقوقيين والخبراء لأداء واجبهم الوطني بتقديم رؤى وأفكار جديدة تكون هي روشتة الإنقاذ للأوضاع الحالية من الاقتصاد، ويكون هو المعنى الحقيقي للتعاون بين الحكومة والدولة بأجهزتها المعنية التنفيذية والتشريعية وبين كافة القوى الأخرى الشعبية لمواجهة التحديات والأزمات الراهنة.

وشدد سوس على ضرورة أن تشمل المرحلة المقبلة من الحوار تصورات وخطط وبرامج ودراسات حقيقية ذات فاعلية وتأثير لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في شتى القطاعات، سواء كانت التجارية أو الصناعية أو الزراعية والسياحية، ووضع حد لتفاوت الأسعار التي باتت تُرهق المواطنين، وأصبحت هي شغلهم الشاغل الآن، مثمنًا دور الدولة في مواجهة محتكري السلع وتاجري العملة الأجنبية.

الحوار الوطني المحور الاقتصادي الحكومة مجلس النواب اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد الانفصال| خاص

قرارات عاجلة من التعليم بعد شكاوى الأهالي من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

موجودين في التجمع الخامس.. تفاصيل عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا يعلن العثور على جثتها

هالاند يسجل إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الفراخ 60% في هذه الحالة

ترشيحاتنا

شنطة بصورة والدها.. إيمي سمير غانم تلفت الأنظار بإطلالة جديدة

مفاعل نووي على القمر.. ناسا تكشف تفاصيل مشروعها الجديد

هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا؟ دار الإفتاء تجيب

تقلبات الطقس.. الأرصاد تُصدر تحذيرات مهمة للمواطنين

أحمد موسى: ميدو عامل تجربة حلوة لكرة القدم في أوروبا

جوجل تعلن تجاوز خدمة Google One لـ 100 مليون مشترك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضيق جدًا.. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء| سعره خيالي

مشروبات تسبب السرطان.. ومجموعة تناولها يوميا

كل الحبيبة .. مي فاروق تروج لأحدث أغانيها

بأقل كمية لحمة.. طريقة عمل البفتيك الاقتصادي

فيديو

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

عاجل .. 4 بنوك ترفع سعر الفائدة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ