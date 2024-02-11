أحمد المسلماني: انسجام بين العالم العربي وجنوب أفريقيا في رفض العنصرية

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن هناك انسجام قيمي وفكري بين العالم العربي وجنوب إفريقيا، والاثنين من أنصار التحرر والحرية ورفض العنصرية.





وأشار أحمد المسلماني، خلال تقديم برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على قناة الحياة، إلى أن جنوب أفريقيا وإسرائيل وقعتا على معاهدة منع الإبادة الجماعية عام 1948 وبالتالي تحتاج جنوب إفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أنها خالفت أعراف الإبادة الجماعية، بينما اسرائيل هاجمت جنوب افريقيا وزعمت أنها تضيع تاريخها في مكافحة التفرقة العنصرية وتدعم حركة حماس.



وأوضح أحمد المسلماني، أن جنوب أفريقيا لم تذكر كلمة عن حركة حماس، ولكن تسرد وقائع عن إبادة جماعية في غزة، متابعا: "احنا في العالم العربي اللي كنا مع إلغاء العنصرية والتفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا بينما إسرائيل حليفة للنظام العنصري".