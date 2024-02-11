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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مليون جنيه.. النيابة العامة تأمر بحبس مستريح المستلزمات الطبية بسوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بحبس مندوب مبيعات بشركة خاصة لبيع الجملة والتوزيع، في نهاية الثلاثينات من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر استيلائه من 5 مواطنين على مليون جنيه، دائرة مركز شرطة سوهاج بزعم إستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة المستلزمات الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ5% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.

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تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (حامد م ا ا- 48 سنة- سائق- و5 آخرين- مقيمين دائرة مركز سوهاج) بتضررهم من المدعو (محمد م ا ا- 37 سنة- مندوب مبيعات بالشركة خاصة لتجارة الجملة والتوزيع- ويقيم دائرة المركز)؛ إثر استيلاءه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة المستلزمات الطبية مقابل حصولهم علي أرباح شهريه تقدر بـ5% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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