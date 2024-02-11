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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس طلخا في أول يوم بالفصل الدراسي الثاني

بدء الدراسة
بدء الدراسة

تفقد أحمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية  عددا من مدارس إدارة طلخا التعليمية.

 ورافقه عماد الدومانى مدير إدارة طلخا التعليمية حيث تفقد مدرسة الشهيد طه رضا ابو المعاطي ومدرسة عمر بن عبد العزيز  التابعة لإدارة طلخا.

وتفقد ديوان الإدارة التعليمية وشهد طابور  الصباح والإذاعة المدرسية  بمدرسة الشهيد طه ابو الممعاطى  ،  حيث هنأالطلاب واعضاء هيئة التدريس بإنطلاق الفصل الدراسى الثانى مؤكدا لأبنائه الطلاب على ضرورة الجد والاجتهاد والإلتزام بالجضور وانتظام  الدرلسة .

 كما تابع الحصص الدراسية وحجرات الأنشطة والمعامل بمدرسة عمر بن عبد العزيز للتعليم الأساس.

 وشدد على تسجيل الغياب الإلكتروني من اول يوم وتسليم الكتب الدراسية للطلاب وأكد على وضع القوائم وجدول الحصص بكل فصل دراسى  وتوزيع الاشراف المدرسى.

 واختتم جولته بتفقد ديوان إدارة طلخا التعليمية  مهنأ جميع العاملين بالإدارة بعوده الدراسة.

 

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