عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توعية طلاب المدارس بالمشروعات القومية تحقيقا لمنظومة التنمية بمطروح

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح إنطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدرسة حسن الشربتلي الرسمية المتميزة لغات بحضور إكرام شوقي مدير المدرسة.

 

وشهد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح طابور الصباح وتحية العلم ثم تابع فقرات برنامج الإذاعة المدرسية مشيداً بالبراعة اللغوية والإلقاء المتميز لطلاب الفريق الإذاعي .

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح طلاب الشربتلي في كلمته الموجزة خلال طابور الصباح أعضاء ه‍يئة التعليم و الطلاب بانطلاق الفصل الدراسي الثاني مؤكداً لابنائه الطلاب على ضرورة الجد والاجتهاد في المذاكرة وتحصيل العلم أولاً بأول والحرص على ممارسة الأنشطة التربوية لصقل مواهبهم وتنمية مهاراته .

 

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن الفصل الدراسي الثاني انطلق في محافظة مطروح فى كافة المدارس على مستوى المحافظة وسط التزام من كافة عناصر المنظومة التعليمية .

 

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح إلى أنه نبه علي مديري الإدارات التعليمية بمواصلة ما تم الانتهاء منه خلال الفصل الدراسي الأول مع انطلاقة الترم الثاني بإعداد أنشطة إثرائية بصفوف المرحلة الابتدائية؛ لمعالجة ضعف مستوى القراءة والكتابة في اللغة العربية لدى بعض الطلاب

 

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح ، كذلك أنه شدد علي مديري الإدارات بتوجيه المدارس بتبصير الطلاب بالمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة تحقيقاً لمنظومة التنمية الشاملة وذلك عبر منابر الإذاعة والصحافة المدرسية ومن خلال انشطة المكتبات والتربية والمسرحية والتربية الفنية والاجتماعية.

 

واختتم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح تصريحاته مؤكداً أن المديرية تهدف خلال الفصل الدراسي الثاني إلي مواصلة ترسيخ القيم السامية والأخلاق الحميدة في نفوس الطلاب كون ذلك يعد السبيل الأمثل لإعداد جيل واع مستنير قادر على تحمل المسؤولية وتحقيق الرقي والتقدم لوطننا الغالي مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الفراخ 60% في هذه الحالة

أزمة قلبية.. نقل عمر طاهر إلى العناية المركزة

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

خبير مياه يكشف عن حلول لزيادة حصة مصر من نهر النيل

ترشيحاتنا

أول صور ترصد بدء تسليم كتب الترم الثاني للطلاب في المدارس الآن

تفاصيل جوائز مباراة نهائي كأس مصر بالسعودية

ميدو يكشف تفاصيل جلسة الصلح بين صلاح وحسام حسن

أبرز السلع والتخفيضات.. تفاصيل إطلاق معارض أهلا رمضان |فيديو

الخارجية العمانية تُحذر من خطة الاحتلال لاقتحام رفح

إصابة 7 أشخاص بالاختناق في تسرب للكلور داخل محطة مياه بالشيخ زايد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب دقيق.. طريقة عمل الكيك الهش في الطاسة

صور جمعت بين شيرين وحسام حبيب تثير الجدل بالسوشيال ميديا

إلهام شاهين بفستان جريء تثير الجدل بمهرجان بغداد السينمائي

نشرة الصحة والمرأة.. سعر فستان أنغام يثير السوشيال ميديا وموعد عودة ياسمين عبد العزيز للعوضي

فيديو

تدلى بـ الحبل السرى.. شاهد لحظة ولادة قرد على ارتفاع 50 قدما

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ