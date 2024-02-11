توعية طلاب المدارس بالمشروعات القومية تحقيقا لمنظومة التنمية بمطروح

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح إنطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدرسة حسن الشربتلي الرسمية المتميزة لغات بحضور إكرام شوقي مدير المدرسة.

وشهد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح طابور الصباح وتحية العلم ثم تابع فقرات برنامج الإذاعة المدرسية مشيداً بالبراعة اللغوية والإلقاء المتميز لطلاب الفريق الإذاعي .

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح طلاب الشربتلي في كلمته الموجزة خلال طابور الصباح أعضاء ه‍يئة التعليم و الطلاب بانطلاق الفصل الدراسي الثاني مؤكداً لابنائه الطلاب على ضرورة الجد والاجتهاد في المذاكرة وتحصيل العلم أولاً بأول والحرص على ممارسة الأنشطة التربوية لصقل مواهبهم وتنمية مهاراته .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن الفصل الدراسي الثاني انطلق في محافظة مطروح فى كافة المدارس على مستوى المحافظة وسط التزام من كافة عناصر المنظومة التعليمية .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح إلى أنه نبه علي مديري الإدارات التعليمية بمواصلة ما تم الانتهاء منه خلال الفصل الدراسي الأول مع انطلاقة الترم الثاني بإعداد أنشطة إثرائية بصفوف المرحلة الابتدائية؛ لمعالجة ضعف مستوى القراءة والكتابة في اللغة العربية لدى بعض الطلاب

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح ، كذلك أنه شدد علي مديري الإدارات بتوجيه المدارس بتبصير الطلاب بالمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة تحقيقاً لمنظومة التنمية الشاملة وذلك عبر منابر الإذاعة والصحافة المدرسية ومن خلال انشطة المكتبات والتربية والمسرحية والتربية الفنية والاجتماعية.

واختتم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح تصريحاته مؤكداً أن المديرية تهدف خلال الفصل الدراسي الثاني إلي مواصلة ترسيخ القيم السامية والأخلاق الحميدة في نفوس الطلاب كون ذلك يعد السبيل الأمثل لإعداد جيل واع مستنير قادر على تحمل المسؤولية وتحقيق الرقي والتقدم لوطننا الغالي مصر.