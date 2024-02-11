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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الري تستعد لطرح أعمال مشروع استكشاف مصادر الرمال بمنطقة الدلتا البحرية

صدى البلد

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع  الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ؛ لمناقشة مقترحات تطوير أعمال الهيئة ورؤيتها المستقبلية .

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع موقف الخطة الاستثمارية لهيئة حماية الشواطئ للعام المالى الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، حيث بلغت قيمة الأعمال المنفذة ٣٤٢ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٧٨% تقريباً ، حيث وجه  بضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من كافة المشروعات الموكلة للهيئة طبقاً للبرامج الزمنية المعُدة لذلك .

كما استعرض  موقف المشروعات المستقبلية وهى "مشروع تدعيم حائط رشيد الشرقي والغربي" حيث تم الطرح والانتهاء من  البت الفني والمالي ورسو الأعمال وجاري قيام الشركة الفائزة باستكمال باقى الإجراءات من تسديد التأمين النهائي وخلافه للبدء في التنفيذ ، و"مشروع حماية المنطقة الساحلية شمال قرية البنائين والمرازقة بكفر الشيخ" حيث جاري إعداد مستندات الطرح ، و "مشروع حماية المنطقة شرق عزبة البرج - مرحلة ثانية - بمنطقة طوال أبو الروس" حيث جاري إعداد مستندات الطرح ، ووجه  وزير الري  بالإسراع  في الانتهاء الإجراءات المطلوبة للبدء فى تنفيذ الأعمال فى أقرب وقت .

كما وضح موقف الدراسات والمشروعات البحثية الجارية حالياً مثل "مشروع استكشاف مصادر الرمال بمنطقة الدلتا البحرية"،حيث يجرى التجهيز لطرح الأعمال قريباً ،و"دراسة جدوى نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر"،و"مشروع استكشاف مصادر الرمال وتنفيذ منطقة تغذية تجريبية بالرمال بالإسكندرية حيث تم تنفيذ دراسة استكشافية ، و "مشروع حماية المنطقة البحرية شرق مصب مصرف كيتشنر بطول ١٥ كيلومتر حيث يجرى تنفيذ دراسة استكشافية ، و "دراسة تأهيل حائط رشيد  وتنفيذ الأعمال بالطبيعة" حيث يجرى التجهيز لتنفيذ دراسة استكشافية.

كما وجه الدكتور سويلم بالتنسيق مع "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل" لسرعة نهو الدراسات الخاصة بإعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، وتبني منهجية ثابتة للتوسع في استخدام النظم الصديقة للبيئة لحماية الشواطئ في كافة المشروعات المستقبلية .

كما استعرض الوزير المعوقات التي تواجه منظومة العمل بهيئة حماية الشواطئ ، موجهاً بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية للمهندسين والفنيين العاملين بهيئة حماية الشواطئ لرفع كفاءتها وتمكينهم من الإشراف على تنفيذ المشروعات والإشراف على كافة مراحل الدراسات وإجراءات الطرح والإسناد ، كما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث أجهزة الرصد المساحية بالهيئة وأجهزة التموضع العالمى GPS التي يستخدمها المهندسين والفنيين بالهيئة .

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