محافظ الغربية يزور بسيون لتفقد أعمال النظافة وتطوير الحديقة العامة

فاجأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في السابعة من صباح اليوم مركز ومدينة بسيون، لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتطوير حديقة بسيون العامة وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة بسيون العامة وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء الحدائق العامة، وزيادة المساحات الخضراء؛ لتكون متنفسا لأهالي مركز ومدينة بسيون، وشملت أعمال التطوير غرس شجيرات الزينة، وعمل مساحات خضراء، وبرجولات ، ومقاعد كاستراحات للمواطنين، وممرات بالإنترلوك، إضافة لتركيب البلدورات وطلائها مع عمل الأرصفة وتركيب الإنترلوك وتركيب سور للحديقة.

واستمرت الجولة لمتابعة الأعمال الجارية لحل مشكلة انسداد خط الصرف أمام مدخل الموقف ببسيون.

وخلال الجولة تفقد رحمي أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع (شارع 23، شارع عمر زعفان ، منطقة القضابة) موجها بإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق على الفور، وتكثيف أعمال النظافة وخاصة خلال الوردية الصباحية.

وشدد محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، ومواصلة أعمال التشجير لزيادة المساحات الخضراء، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.