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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا يؤكد أهمية التعاون مع وزارة الأوقاف

رئيس جامعة طنطا الدكتور
رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، أهمية التعاون المثمر والمستمر مع وزارة الأوقاف، مشيرا إلى أن الجامعة تعد مركزا للإشعاع الثقافي والحضاري والتعليمي داخل إقليم وسط الدلتا.


جاء ذلك خلال حضور رئيس الجامعة، اليوم /الثلاثاء/ ختام فعاليات الدورة التدريبية للأئمة والخطباء بوزارة الأوقاف، والتي استمرت على مدار أربعة أيام بكلية الآداب بجامعة طنطا، في مجال اللغة العربية وآدابها ومعانيها.


وأوضح الدكتور محمود ذكي، أن هذه الدورة انعقدت في إطار بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة الأوقاف؛ بهدف إقامة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل؛ من أجل اكتساب المزيد من المهارات التفاعلية الثقافية والعلمية، موجها الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لحرصه على التعاون المثمر بين الوزارة والجامعة.


من جهته، أعرب مدير عام مديرية الأوقاف بالغربية الشيخ عبد المهيمن السيد، عن شكره وتقديره إلى جامعة طنطا ورئيسها على الجهد المبذول بصفتها منارة العلم والثقافة لخدمة الدين والعلم.


من ناحية أخرى، افتتح نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد حسين، الدورة الكشفية القمية الـ 31، التي تقام على أرض مجمع الكليات بسبرباى، بحضور الدكتور مجدي وكوك القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ووفود 13 جامعة مصرية، والتي تستمر فعالياتها حتى 12 من فبراير الجاري. 


وأكد الدكتور مجدي وكوك، أن الأنشطة الطلابية تعتبر الركيزة الرئيسية لبناء شخصية الطلاب وتعزيز مفاهيم ومفردات الوعي القومي، موجها الشكر والتقدير لجميع المشاركين من الجامعات المصرية.
 

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