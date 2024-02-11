ماذا كان يفعل رسول الله في شهر شعبان؟.. 9 أمور احذر أن تغفل عنها

ماذا كان يفعل رسول الله في شهر شعبان؟، سؤال يشغل ذهن الكثيرين ويغفل عنه آخرين، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من هناك عديد من الأمور ضمن فضائل شهر شعبان، خاصة وأنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ومع أول أيامه احذر أن تغفل هذه الأمور.

ماذا كان يفعل رسول الله في شهر شعبان؟

جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال: "ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم" رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة.

وفي بيان ماذا كان يفعل رسول الله في شهر شعبان؟ وجه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إلى عدة أمور منها: اتباع هدي النبي ﷺ بالإكثار من الصيام في شهر شعبان ييسر على المسلم مهمة الصيام في شهر رمضان ولا يشعر بعناء في تلك العبادة العظيمة، وذلك لأن شعبان شهر يتناسب في المناخ وطول النهار وقصره مع شهر رمضان لأنه الشهر الذي يسبقه مباشرة، فالتعود على الصوم فيه ييسر على المسلم ذلك.

كذلك التدريب على الصيام، والتلاوة، والقيام ، والذكر ، والدعاء وغير ذلك من العبادات والطاعات.

الحرص على قراءة القرآن الكريم ومدارسته وتلاوته ومحاولة ختم المصحف في شهر شعبان، وذلك لتيسير قراءته وختمه في شهر رمضان، فقراءة القرآن عبادة نيرة، تعين المسلم على باقي العبادات في شهر رمضان وغيره، وهي تنير قلب المسلم وتشرح صدره، فلا ينبغي للمسلم أن يتركها ولا يقصرها على رمضان، إلا أنه يزيد منها فيه لاستغلال هذه الدفعة الإيمانية والنفحة الربانية.

ذكر الله عز وجل، وقد ورد الحث على الذكر في كتاب الله وسنة النبي ﷺ ، فمن القرآن قوله تعالى: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ} وقوله سبحانه وتعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} .

ويقول رسول الله ﷺ نصيحة عامة: «لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْباً مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ». [أحمد]. فبذكر الله يعان المؤمن على كل ما أراد أن يقبل به على ربه عز وجل، ولا ننسى أن نؤكد على أهمية الإعداد والاستعداد لهذا الشهر الفضيل، وأن ترك هذا الإعداد يعد من النفاق العملي، لكن من أراد تحصيل شيء استعد له، ومن أراد النجاح ذاكر، فمن أراد أن يغتنم هذا الشهر الفضيل أحسن الاستعداد له، ولقد ذم الله أقواما زعموا أنهم أرادوا أمرا ولكنهم ما أعدوا الله فقال تعالى: {وَلَوْ أَرَادُوا الخُرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ القَاعِدِينَ}. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء ورزقنا الله حسن الاستعداد لاستقبال رمضان.

أفضل الأعمال لاغتنام شهر شعبان

1- جدد التوبة مع ربنا كل يوم الصبح وبالليل، وردد الدعاء التالي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

2- الصلاة في معادها، ونصوم كتير علي قد ما نقدر

3- لازم تكتب من المقنطرين كل يوم: هتقرأ من الملك لأخر القرآن .."جزء عم وتبارك"

4 - قيام الليل: عدد ركعاته غير محدودة النبي صلي الله عليه وسلم كان بيصليهم 11 ركعه مثني مثني ويختم بركعة.

5- الاستغفار قبل الفجر بربع ساعة تكتب من "المستغفرين بالاسحار"

6 - صل الفجر جماعة ' واحرص على سنته

7- اقرأ قرآن حتى الشروق ثم صلي الضحى " علشان تكتب حج وعمره "

8- حاول تتصدق بقدر الإمكان.

9- اجعل في قلبك يقين بإجابة كل دعواتك إن شاء الله