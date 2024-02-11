أكاديمية البحث العلمي تعلن عن ورشة عمل في مجال استخدام التكنولوجيا الرقمية

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن ورشة عمل بعنوان "الضوابط الأخلاقية للبحث العلمى فى مجال استخدام التكنولوجيا الرقمية"، والتي سوف تُعقد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024 بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالأكاديمية.

وتأتي الورشة في إطار أعمال قطاع المجالس النوعية - مجلس أخلاقيات البحث العلمى، وهو أحد التشكيلات العلمية التابعة للأكاديمية.

محاور الورشة:



• التحديات الموثقة بالدلائل (توصيف واضح للوضع الحالي والمشاكل الملحة)

• الدور في تحسين الوضع الحالي والسياسات بطريقة منهجية

• الرؤية للحلول المبتكرة المتوقعة

• توثيق الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع المقترح

• الاستفادة المتوقعة للنتائج لتنفيذ البرامج والنجاحات والتغلب علي النتائج الغير ناجحة للجهات/ للفئات المستهدفة