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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدارس الوادي الجديد تستقبل 70 ألف طالب وطالبة بأول أيام الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي الثاني
الفصل الدراسي الثاني

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، انطلاق أول أيام الفصل الدراسي الثاني، صباح اليوم الأحد، ب ٤٩٦  مدرسة، استقبلت نحو ٧٠ ألف طالب وطالبة بالمراحل التعليمية المختلفة للتعليم العام واللغات والتربية الخاصة والتعليم الفني بجميع الإدارات التعليمية.

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من جانبه أشار  المهندس سيد عبد العزيز  وكيل التعليم بالمحافظة، إلى المتابعة  المستمرة والميدانية فى جميع الإدارات التعليمية؛ لمتابعة منظومة وضوابط العمل بجميع المدارس مع التوجيه المستمر بتوفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب و التأكيد على كافة إجراءات الأمن والسلامة.

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