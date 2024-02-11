عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيادي بفتح يكشف خطة الاحتلال الخبيثة للتخلص من الفلسطينيين في رفح

نازحون في غزة
نازحون في غزة

تريد حكومة الاحتلال الصهيوني مواصلة حملتها الوحشية ضد الفلسطينيين بتهجير المهجرين أصلا من رفح الفلسطينية جنوب غزة إلى مكان آخر.

كشف القيادي في حركة فتح، أيمن الرقب، تفاصيل خطة إسرائيل لإخلاء مدينة رفح من السكان من أجل البدء في عملية العملية العسكرية التي تم الإعلان عنها، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

وحذر الرقب من ارتكاب مجازر بحق السكان المدنيين في المدينة المكتظة بالسكان والنازحين من باقي مناطق القطاع التي تعرضت للهجوم الإسرائيلي في الشمال وخان يونس.

وأضاف الرقب : "نتنياهو تحدث عن فتح ممر آمن بشكل طبيعي من رفح إلى خانيونس، ولكن الأمور ليست بالسهولة التي يتصورها بل ستكون صعبة للغاية في حال الإقدام على تنقل السكان أو السماح بعودتهم إلى شمال غزة مرة أخرى والتي تعرضت لدمار شديد سواء من القصف الجوي أو العمليات البرية".

وتابع "سيتم السماح بانتقال كتلة سكانية نحو الشمال على أن تشمل المرحلة الأولى النساء والأطفال ثم الرجال الطاعنين في السن من خلال بوابة سيتم إنشائها على شارع صلاح الدين، ثم في المرحلة الثالثة سيتم السماح بعبور الرجال بعد تفتيشهم والتحقيق معهم، وربما تؤدي هذه الإجراءات لو تم تنفيذها كما يتم تصويرها لتخفيف من الضحايا المدنيين، ولكنها محفوفة بالمخاطر".

 

إخلاء مدينة رفح الاحتلال الصهيوني الضحايا المدنيين القصف الجوي العملية العسكرية المرحلة الثالثة حكومة الاحتلال حركة فتح شارع صلاح الدين نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

تجار الدولار فى ورطة .. الداخلية تلاحق المضاربين في العملة

موضوعات متعلقة

إيران تحتفل اليوم بالذكرى الـ45 لثورة الخميني

كارثة في غزة.. الكشف عن موت فلسطينيين جوعا بسبب انعدام الغذاء

قيادي بحماس: نتنياهو يتهرب من صفقة التبادل بارتكاب إبادة جماعية جديدة في رفح

رقم كارثي.. ارتفاع عدد شهداء غزة في الشهر الرابع من الحرب

الرئيس الإيراني يطالب بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

صحيفة عبرية تدعي سرقة أموال من بنك في غزة

الخارجية العمانية تُحذر من خطة الاحتلال لاقتحام رفح

صندوق النقد يكشف تداعيات الاضطرابات في البحر الأحمر على الشحن الدولي

ترشيحاتنا

مجلس النواب يوافق علي مواد إصدار مشروع قانون حقوق المسنين

موعد ومكان جنازة وعزاء والدة سما إبراهيم.. تفاصيل

قيادي بفتح يكشف خطة الاحتلال الخبيثة للتخلص من الفلسطينيين في رفح

مصطفى فتحي لاعب بيراميدز يظهر في مران الزمالك.. اعرف السبب

مصر تعزي الإمارات والبحرين في ضحايا الهجوم الإرهابي بالصومال

حماس توجّه تهديدًا لإسرائيل بشأن الهجوم على مدينة رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأحمر.. إلهام شاهين بإطلالة مثيرة للجدل للاحتفال بعيد الحب

بفستان زفاف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بالسوشيال ميديا بهذه الإطلالة |شاهد

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

بعد عرض الاختيار وفومو.. السوشيال ميديا تثير الجدل بنادي السينما المستقلة|صور

فيديو

ضربة قاسية للذهب بسبب الدولار .. وهذا سعر عيار 21 الآن

تدلى بـ الحبل السرى.. شاهد لحظة ولادة قرد على ارتفاع 50 قدما

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ