نائبة تحذر من مسمى "المسن الأولى بالرعاية" الوارد بمشروع قانون كبار السن

حذرت النائبة، ضحى عاصى، من مسمى " المسن الأولى بالرعاية" الوارد مشروع قانون رعاية المسنين، قائلا، سيكون ذلك مسمار فى القانون، داعية بأن يكون من حق أى مسن يتجاوز عمره السن المحدد أن يتمتع بكافة الحقوق دون تمييز وتصنيف.

وقالت عاصى، أن الشيطان يكمن فى التفاصيل، وتابعت، من سيحدد أن ذلك المسن من الأولى بالرعاية الذى يستحق بطاقة خدمات؟، من الممكن أن يتعنت ضده الموظف، وبالتالى فرغم الايجابيات الواردة بالقانون، إلا أن فى التفاصيل سيخسر كثير منهم مزايا وحقوق بسبب ذلك التمييز.

وطالبت بحذف ذلك المسمى وأن تكون الحقوق للجميع دون لفظ الأولى بالرعاية.