طلعت عبد القوي: الحكومة مدعوة لحضور الجلسات المقبلة من الحوار الوطني

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنهه لا بد من أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة، وبين أعضاء الحوار الوطني، من أجل الخرج بتوصيات هامة تساعد على الخروج من الأزمات الإقتصادية، ووضع حلول عاجلة.

وقال طلعت عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "دي أم سي"، أن الحكومة استجابت بشكل قوي، ممن أجل أن يكون هناك حوار بناء وفعال، مؤكدا أن هتمام الرئيس السيسى بإجراء حوار إقتصادى يؤكد حرصه على تقديم حلول عاجلة للأزمة الإقتصادية الراهنة.

المحاور السياسية والإقتصادية

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن القضايا التي سيتم مناقشتها في الحوار الوطني مكملة لبعضها، مؤكدا أنه يتم العمل على كافة المحاور السياسية والإقتصادية.

