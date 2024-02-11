البحث العلمي تعلن عن وظيفة بمقر المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم بالنمسا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن وظيفة بمقر المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم بالنمسا (IIASA)، وهي وظيفة Researcher in Macroeconomic Agent-Based Modeling ، وذلك للحاصلين على درجة الدكتوراه (أو على وشك الانتهاء منها) في الرياضيات أو الإحصاء أو علوم الكمبيوتر؛ على أن يباشر المرشح المختار مهام وظيفته في أقرب وقت ممكن .

وسيعمل المرشح المختار بعقد مبدئي دواما كاملا لمدة عام مع إمكانية التجديد فيما بعد، ومن ضمن الشروط الواجب توافرها أن يكون لدى المرشح خبرة في التعامل مع البيانات التجريبية، وإتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة ومهارات التواصل وإجادة كتابة المقالات العلمية والتقارير .

ولمزيد من التفاصيل عن كيفية التقديم وشروط الترشح يرجى زيارة الرابط التالي: https://iiasa.onlyfy.jobs/apply/9ignlh67voy3o0tbgxw6i2zi5hqy0zo .

علماً بأن آخر موعد لاستلام الطلبات 16 فبراير 2024.