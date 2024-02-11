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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"أكتوبر التكنولوجية" تعلن ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول ورقيا

جامعات
جامعات

أعلنت جامعة اكتوبر التكنولوجية عن ظهور نتائج الفصل الدراسي الاول لكلية العلوم و التكنولوجيا الصحية ورقيا بالجامعة. 

وأوضحت الجامعة عن فتح باب الالتماسات بنتائج الفصل الدراسي الاول حتي يوم ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ .

 

تضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج – تكنولوجيا السكك الحديد- تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية – تكنولوجيا الصناعات الغذائية – التخصصات الصحية). 

وتقدم الجامعات التكنولوجية الجديدة برامج دراسية تخدم الصناعة بكل منطقة جغرافية، ومنها: الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والسياحة والنقل، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء الجامعات التكنولوجية هو إمداد سوق العمل الداخلي والخارجي بالفنيين المُدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجي التعليم الفني، موضحًا أنها تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يُعادلها، وكذلك خريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين، ويجب على جميع الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية اجتياز اختبارات القبول. 

والجامعات التكنولوجية تمنح الدرجات العلمية الآتية: (الدبلوم العالي المهني، والبكالوريوس المهني، والماجستير المهني، والدكتوراه المهنية) في التكنولوجيا في التخصص، كما يُحدد المجلس الأعلى للجامعات، بناءًا على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، مُتطلبات الدراسة لكل درجة علمية، وكافة الأمور المتعلقة بالدراسة.

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