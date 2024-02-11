البحث العلمي تعلن عن قبول مقترحات بحثية لعام 2025

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن قبول مقترحات بحثية للأعوام (2025 –2027)، في إطار بروتوكول التعاون العلمي بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، في مجالات التعاون المحددة

و تشمل Life Science related areas، Microbiology، Agriculture and crop science، Plant protection، Animal husbandry، Bioinformatics Clean energy،،

وأضافت أن علي الباحثين الراغبين في الاشتراك في البرنامج التسجيل إلكترونيا على الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا: submission.asrt.sci.eg، علي أن يكون آخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 30 إبريل 2024، وذلك طبقا للشروط والمتطلبات المعلنة علي الموقع، ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل من خلال البريد الإلكتروني التالي:international.relations. .[email protected]

وسوف يتم الإعلان عن المقترحات البحثية التي تم قبولها على موقع الأكاديمية وسيتم إبلاغ المقبول مقترحاتهم على البريد الإلكتروني الخاص بالمقبولين المذكور في المقترح.