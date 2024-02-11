عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن عن قبول مقترحات بحثية لعام 2025

البحث العلمي
البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن قبول مقترحات بحثية للأعوام (2025 –2027)، في إطار بروتوكول التعاون العلمي بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، في مجالات التعاون المحددة 

 

و تشمل  Life Science related areas، Microbiology، Agriculture and crop science، Plant protection، Animal husbandry، Bioinformatics Clean energy،، 

 

وأضافت أن علي الباحثين الراغبين في الاشتراك في البرنامج التسجيل إلكترونيا على الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا: submission.asrt.sci.eg، علي أن يكون آخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 30 إبريل 2024، وذلك طبقا للشروط والمتطلبات المعلنة علي الموقع، ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل من خلال البريد الإلكتروني التالي:international.relations. .[email protected] 

 

وسوف يتم الإعلان عن المقترحات البحثية التي تم قبولها على موقع الأكاديمية وسيتم إبلاغ المقبول مقترحاتهم على البريد الإلكتروني الخاص بالمقبولين المذكور في المقترح.

Jobs Education البحث العلمي والتكنولوجيا البحث العلمى والتكنولوجى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي أكاديمية البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

ترشيحاتنا

بعد الحديث عن خلاف كبير مع بايدن.. نتنياهو بعلق على آخر محادثة بينهما

سلم نفسه للشرطة.. عامل ينتحل صفة محصل كهرباء ويقتل سيدة بعين شمس..تفاصيل

البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة بشأن استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج

«النقد الدولي»: اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط يفاقم الأضرار الاقتصادية عالميًا

فرنسا تعارض أي هجوم إسرائيلي على رفح وتدعو لوقف إطلاق نار

زوجها اللبناني أبلغ الشرطة.. التحقيق في وفاة سيدة وجنينها بمدينة بدر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر.. نسرين طافش تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

مدحت شلبي في مرمى النيران.. ويرد على جمهور الأهلي.. اعرف السبب

لوك غير متوقع .. يسرا تصدم متابعيها بإطلالتها الأخيرة| شاهد

يشبه فستان الزفاف.. درة تثير الجدل بإطلالة جديدة|شاهد

فيديو

تراجع تدريجي .. هل تستقر أسعار اللحوم قبل رمضان؟

عريس يستغل دخول خطيبته "البروفا" ويفعل شيئًا مشينًا| شاهد

عواصف ترابية.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس | فيديو

ضربة قاسية للذهب بسبب الدولار .. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ