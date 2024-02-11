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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعاون بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ومنظمة هيومان رستارت الألمانية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

وقّعت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، برئاسة الدكتور طارق عبدالملاك، مع منظمة هيومان رستارت الألمانية بروتوكول تعاون مشترك، اليوم الأحد، بمقر الجامعة بالتجمع الخامس، بحضور أ.م.د عبدالله عبدالحي وكيل الكلية لشئون التدريب، والدكتورة بثينة محمود مدرس ريادة الأعمال بالجامعة.


فى كلمته أكد عبدالملاك، أن هذا التعاون الجديد وتوقيع البروتوكول يأتى فى إطار توجهات الدولة والقيادة السياسية بدعم الشركات والعلاقات المصرية الخارجية، والسعى لتوفير مزيد من فرص التدريب والتوظيف لخريجى الجامعات التكنولوجية بالسوق الخارجى.


كما أشاد رئيس الجامعة، بهذا التعاون لتوفير فرص عمل لأن الشباب المصرى مشهود له بالكفاءة والالتزام بالإطار القانونى للدول التى يعملون بها والقدرة الكبيرة على التكيف، مُوجهًا الشكر للحكومة الألمانية على دعم التعاون المصرى الألمانى فى مجالات التعليم والتوظيف المختلفة.


وأكّد، أنه عقب توقيع هذا البروتوكول ستنطلق ورش العمل واللقاءات الثنائية بين الجانبين، وأن الفترة المقبلة ستشهد جهودًا كبيرة لتنفيذ بنود بروتوكول التعاون وتأهيل خريجى جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية للالتحاق بسوق العمل فى ألمانيا وفقًا للقطاعات التكنولوجية المختلفة المطلوبة.


كما أكّد الجانب الألمانى أهمية هذا البروتوكول لدعم العلاقات الثنائية في الفترة المقبلة فى ظل احتياج السوق الألمانى لعمالة مصرية، مُستعرضًا جهود منظمة هيومان رستارت الألمانية لجذب مزيد من العمالة للسوق الألمانى.


وتعتبر منظمة هيومان رستارت الألمانية، هيئة تعليمية دولية عالية المستوى ومعتمدة مهنيًا، تعمل وفق لوائح وقوانين الأمم المتحدة، ويقع مكتبها الرئيسى فى الإتحاد الأوروبى، وتمتلك مراكز ومواقع فى العديد من دول العالم، وتقوم برامجها التعليمية والتدريبية طبقًا لقوانين ومعايير جودة التعليم فى الاتحاد الأوروبى، وفى الآونة الأخيرة أطلقت المنظمة الدراسة بنظام التعليم عن بعد، التعليم أونلاين.

Jobs Education الجامعات التكنولوجية الدراسة التكنولوجية الشباب المصرى

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