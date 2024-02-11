عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعقد ورشة عمل بالتعاون مع المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية

اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي

 استضافت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية CGIAR ورشة عمل تحت عنوان "رؤية متعمقة للنظام البيئي للابتكار في مجال التكنولوجيا الزراعية"، بحضور عدد من خبراء الزراعة والابتكار من الجانبين، وبمشاركة التحالف الدولي للتنوع البيولوجي، والمركز الدولي للزراعة الاستوائية، وإيكاردا، والمعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI)، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)، وكذا بدعم من منصة (A4IP) التابعة لـ (CGIAR).

 

وتأتي الورشة بالتزامن مع المبادرة الإقليمية المتكاملة للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR) والتي تم إطلاقها في وسط وغرب آسيا وشمال إفريقيا، وتهدف لإقامة حوار مفتوح وشامل حول تطوير ونشر حلول مُبتكرة في مجال التكنولوجيا الزراعية في مصر.

 

وشهدت الورشة مناقشات حول سُبل إيجاد حلول مُبتكرة لتحديات المناخ والغذاء والزراعة التي تؤثر على المنطقة، وتكثيف الاهتمام بالأنشطة التي تعمل على تسريع وتوسيع نطاق الابتكارات والتحول الرقمي، والمساهمة في تحسين مخرجات القطاعات الزراعية وسلاسل القيمة الغذائية في البلدان، وكذا تعزيز الحوار المفتوح حول خلق بيئة مواتية؛ لإيجاد حلول تُعزز استدامة ومرونة وكفاءة الزراعة في مصر والتحقق من صحتها ونشرها.

وخلال فعاليات الورشة ناقش الحضور، أهمية البحث العلمي الزراعي، والتأكيد على حرص أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى مصر على الاهتمام بالبحوث الزراعية من خلال القيام بحملات قومية، والتعاون مع الجهات الدولية في زيادة الدعم لهذا القطاع الحيوي، ومواكبة التوجه نحو تعظيم الاهتمام بمجال تكنولوجيا الزراعة.

وتمت دعوة الجهات المشاركة في ورشة العمل لتحويل الجلسات النقاشية إلى توصيات قابلة للتنفيذ من أجل حلول ملموسة وواقعية، واستمرار التواصل مع أصحاب المصلحة في منظومة الابتكار المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا الأغذية الزراعية وتعزيز المحادثة حول قطاع الأعمال الزراعية في البلاد، والتحديات التي تُعيق توسيع نطاق الشركات الناشئة والابتكارات الجديدة، وفرص الحلول المؤثرة.

وأكدت الورشة التعاون بين المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر، لدعم ريادة الابتكارات التي تعالج العديد من التحديات مثل ملوحة التربة أو تأثيرات المناخ من خلال دفع التقدم نحو النظام الزراعي المستدام".

وشهد الحوار الفعال بالورشة نقاشات للمشاركين حول دور التكنولوجيا الزراعية في معالجة التحديات الخاصة بالسياق والقيود التكنولوجية في مصر والفجوات التي يمكن سدها من خلال مبادرات التسريع المصممة خصيصًا ومنها، (صعوبة وصول المزارعون ورواد الاعمال إلى التمويل والموارد، والبنية التحتية والتكنولوجية في المناطق الزراعية الريفية، والافتقار إلى المعرفة الرقمية مما يمنع المزارعين من اعتماد حلول التكنولوجيا الزراعية التي يُحتمل أن تكون ذات تأثير).

وتضمنت الورشة مشاركة بكلمات افتتاحية لعدد من المديرين التنفيذيين للمنظمات المشاركة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمهندس جيانبيرو مينزا، مدير الشراكات والتمويل المبتكر في المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وتحالف التنوع البيولوجي الدولي ومركز CIAT، حيث تم التأكيد على اعتماد الحلول القائمة على العلم واحتضان الابتكار كأمر حتمي، لتأمين مستقبل مستدام وصحي ومزدهر، والاستفادة من الابتكارات فى دعم التقدم الزراعي، بما يسهل إنتاج المزيد من الأطعمة المغذية بشكل مُستدام، فضلًا عن تقليل بصمتنا البيئية: (تقليل الطاقة والمياه والبلاستيك والنفايات).

وانتهت الورشة بتحديد المجالات ذات الأولوية الرئيسية التي تؤثر على الزراعة والمُستخدمين النهائيين للتكنولوجيات لتوجيه تصميم تحدي الابتكار AgriTech4Egypt، المقرر إطلاقه في مارس 2024.

شارك في ورشة العمل 80 مشاركًا ممثلين عن الجهات الفاعلة الرئيسية في النظام البيئي، بما في ذلك المُسرعات والحاضنات ومراكز البحوث والجامعات وشركات الأغذية الزراعية ومنظمات المزارعين والشركات الناشئة. كما شهدت الورشة مشاركة فعالة من ممثلي الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون وممثلي الهيئات الحكومية.

Jobs Education أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي أكاديمية البحث العلمي المعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

ترشيحاتنا

بعد الحديث عن خلاف كبير مع بايدن.. نتنياهو بعلق على آخر محادثة بينهما

سلم نفسه للشرطة.. عامل ينتحل صفة محصل كهرباء ويقتل سيدة بعين شمس..تفاصيل

البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة بشأن استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج

«النقد الدولي»: اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط يفاقم الأضرار الاقتصادية عالميًا

فرنسا تعارض أي هجوم إسرائيلي على رفح وتدعو لوقف إطلاق نار

زوجها اللبناني أبلغ الشرطة.. التحقيق في وفاة سيدة وجنينها بمدينة بدر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر.. نسرين طافش تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

مدحت شلبي في مرمى النيران.. ويرد على جمهور الأهلي.. اعرف السبب

لوك غير متوقع .. يسرا تصدم متابعيها بإطلالتها الأخيرة| شاهد

يشبه فستان الزفاف.. درة تثير الجدل بإطلالة جديدة|شاهد

فيديو

تراجع تدريجي .. هل تستقر أسعار اللحوم قبل رمضان؟

عريس يستغل دخول خطيبته "البروفا" ويفعل شيئًا مشينًا| شاهد

عواصف ترابية.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس | فيديو

ضربة قاسية للذهب بسبب الدولار .. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ