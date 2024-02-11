للفصل الثاني .. إنتظام الدراسة بجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

أعلنت الدكتورة هبة فاروق سالم رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، عن إنتظام العملية التعليمية بكليات جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك بعد انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني وفقًا للخطة الزمنية المعلنة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة التعليمة المناسبة والتي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

أشارت الدكتورة هبة فاروق سالم على ضرورة إنتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة.

أكدت الدكتورة هبة فاروق سالم أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، مشيره إلى إعداد خطة متنوعة للأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، واستحداث آليات تنفيذ خطط النشاط والتواصل مع الطلاب، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم وإكتشاف مواهبهم.