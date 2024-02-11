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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام الدراسة بجامعة المنصورة بالفصل الدراسى الثانى

انتظام الدراسه
انتظام الدراسه

أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة،  انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجديد حيث شهدت جامعة المنصورة  انتظام فى الدراسة فى اليوم الأول وسط توافد الطلاب على الحرم الجامعى لحضور المحاضرات و متابعة الجداول الدراسية ، فى ظل الاجراءات أمنية  للأمن الإدارى بالجامعة لتأمين الحرم الجامعى ومتابعة انتظام دخول الطلاب للكليات.

أنهت جامعة المنصورة أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، وإتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية.

انطلق الفصل الدراسى الثانى فى الجامعات اعتبارًا من اليوم السبت 10 فبراير وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو وتجري امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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