عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بيعزفوا على عود واحد.. «واحد من الناس» يستضيف الثنائي غسان ودينا| الليلة

صدى البلد

في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم، على شاشة قناة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي أول ثنائي في الوطن العربي يعزفان على العود معا، وهما غسان ودينا.

وتتناول الحلقة الحديث عن بدايتهما الفنية ومن اين جاءت الفكرة ، ونجاحهما وأنهما مرشحين لدخول موسوعة جينيس بسبب قدرتهما علي العزف معا لساعات طويلة حيث العزف على عود واحد لمدة تزيد عن الثلاث ساعات.

كما يتحدث غسان ودينا عن حياتهما الخاصة، وزواجهما، والعديد من الكواليس الخاصة بهما.

وفي نفس الحلقة، يستضيف "الليثي"، الشيخ أيمن والشيخ صلاح الجمل، للحديث عن المعاني الخفية وراء الحكم العطائية، وأهمية شكر الله على النعم.

ويذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم على شاشة الحياة.

الإعلامى د عمرو الليثى واحد من الناس الاعلامي دكتور عمرو الليثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

ترشيحاتنا

مشي من طريق تانى وهددني.. سيدة تشتكى سائق شركة توصيل على الفيس بوك

أرسنال يقسو على وست هام ويمطر شباكه بسداسية في الدوري الإنجليزي

ميريت 85 جنيها.. فيليب موريس مصر تعلن الأسعار الجديدة لمنتجاتها

الأمن يكشف لغز اختفاء أبواب المقابر بالغربية

أسعار الحديد والأسمنت الآن في مصر

محمد عبد المنصف: مصطفى شوبير أفضل من والده في حراسة المرمى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

إكسسوارات ملفتة.. حنان مطاوع تستعرض جمالها بصور جديدة.. شاهد

بالأحمر.. نسرين طافش تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

مدحت شلبي في مرمى النيران.. ويرد على جمهور الأهلي.. اعرف السبب

فيديو

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

الأوكازيون الشتوي.. شوف أحدث الموديلات وأسعارها

إصلاح ملف الدعم.. "النقد الدولي" يشيد بمصر ومجموعة من الدول

هكذا رد الجمهور.. بكاء ياسمين عبد العزيز في فيديو مؤثر على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ