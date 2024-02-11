بيعزفوا على عود واحد.. «واحد من الناس» يستضيف الثنائي غسان ودينا| الليلة

في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم، على شاشة قناة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي أول ثنائي في الوطن العربي يعزفان على العود معا، وهما غسان ودينا.

وتتناول الحلقة الحديث عن بدايتهما الفنية ومن اين جاءت الفكرة ، ونجاحهما وأنهما مرشحين لدخول موسوعة جينيس بسبب قدرتهما علي العزف معا لساعات طويلة حيث العزف على عود واحد لمدة تزيد عن الثلاث ساعات.

كما يتحدث غسان ودينا عن حياتهما الخاصة، وزواجهما، والعديد من الكواليس الخاصة بهما.

وفي نفس الحلقة، يستضيف "الليثي"، الشيخ أيمن والشيخ صلاح الجمل، للحديث عن المعاني الخفية وراء الحكم العطائية، وأهمية شكر الله على النعم.

ويذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم على شاشة الحياة.