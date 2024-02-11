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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ضمن مشروع "أهل مصر".. 200 طفل من المحافظات الحدودية يزورون مصنع كيما 2

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

انطلقت أولى فعاليات الأسبوع الثقافي التاسع والعشرين لأطفال "أهل مصر" المقام بمحافظة أسوان تحت شعار "يهمنا الإنسان"، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتستضيف فيه 200 طفل من المحافظات الحدودية "الوادي الجديد، أسوان، شمال وجنوب سيناء، حلايب والشلاتين، أبو رماد بالبحر الأحمر، مطروح"، إضافة لأطفال "حي الأسمرات" بالقاهرة.

بدأت الفعاليات بتفقد الأطفال مصنع "كيما 2" للصناعات الكيماوية بشرق أسوان، أوضح خلاله المهندس يحيى مصطفى مدير إدارة الأمونيا، أن المصنع من أهم المشروعات القومية في مصر، تم بناؤه بالتزامن مع بناء السد العالي، وفي عام 2021 تم إعادة افتتاحه عقب تزويده بالأنظمة التكنولوجية الصناعية ليواكب التطورات الحديثة.

وأشار "مصطفى" إلى أن المصنع تم تأسيسه بأنظمة تحافظ على البيئة، وينتج حاليا 1575 طن أمونيا يوميا، و 1730 طن من خام اليوريا، ويصدر 45 % من الإنتاج للأسواق العالمية عبر الموانئ البحرية والبرية لتوفير العملة الصعبة لمصر، بجانب 55 % للأسواق المحلية، ويعمل بطاقة تشغيل تصل إلى 110%.

وقام خلال حديثه بتعريف دور المصنع في مجال الصناعات الكيماوية وما يوفره من سماد اليوريا والأمونيا، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للإنتاجات البترولية بعد نقص الاكتشافات البترولية خلال عامي 2013 و 2014، وتوفير الغاز الطبيعي وتحويله إلى هيدروجين وأمونيا، بجانب تصنيع الأسمدة الأزوتية، ونترات الأمونيوم واليوريا وهي الأسمدة المستخدمة فى مصر لإنتاج الغذاء والكساء، إضافة أنه يسهم ف توفير احتياجات زراعة واحد ونصف مليون فدان بأسوان، و400 ألف فدان قمح بمحافظات مصر.

حضر الزيارة لاميس الشرنوبي وكيل وزارة الثقافة والمشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي، المنفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى 17 فبراير الحالي.

ويشهد الملتقى ورشا متنوعة لتعليم الحرف اليدوية والتراثية لنخبة من المتخصصين والفنيين منها ورشة للمصنوعات الجلدية، إعادة تدوير خامات البيئة، تعليم الأركيت، تصميم حقائب بالخرز، وورش فنية وأدبية متنوعة منها كتابة السيناريو والكاريكاتير والرسم بالموسيقى وكتابة وإلقاء شعر، والسينما، والمسرح وغيرها، بالإضافة إلى زيارة الأماكن والمعالم الأثرية والسياحية وعدد من المشروعات القومية بأسوان.

يشار إلى أن مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية ودعم الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.

اهل مصر يهمنا الإنسان الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة

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