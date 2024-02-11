"السادات" تشارك في اجتماع أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2024/2025

شهد اليوم الاحد، إجتماع اللجنه العليا لإدارة مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة برئاسة الدكتورخالد محمود جعفر، نائب رئيس جامعة مدينة السادات، وعضوية نواب رؤساء جامعات القاهره وكفر الشيخ والمنصورة وسوهاج والفيوم مع منسقي مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2024/2025 بجامعة القاهرة بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الذى إفتتح الجلسة بتوجيه الشكرلوزير التعليم العالى والبحث العلمى على رعايته للمسابقة الذى أطلقها المجلس الأعلى للجامعات والتأكيد على أهمية المسابقة التى تدعم ممارسات الجامعات المصرية للتحول إلى جامعات صديقة للبيئة، وتعزيز الإلتزام بمعايير الإستدامة البيئية، ويؤكد على إستراتيجية وزارة التعليم العالى الجديده.



وبناءا على توجيهات الدكتورة شادن معاوية رئيس الجامعة، بضرورة المشاركة في مُسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة.



شارك اليوم وفد جامعة مدينة السادات في الإجتماع برئاسة الدكتور خالد محمود جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور كلا من الدكتورة نشوه مختار، وكيل معهد الهندسة الوراثية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد منير سليمه، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، هذا ويأتي الإجتماع في إطار تبادل الخبرات بين منسقي إعداد ملف إشتراك الجامعات في المسابقة حيث تم عرض أفضل ممارسات الجامعات الفائزة في مسابقة أفضل جامعة صديقه للبيئة فى العام الماضى وهى جامعة القاهرة وجامعة المنصورة وجامعة عين شمس وجامعة أسيوط، وكذلك الجامعات المتقدمه فى ترتيب في تصنيف جرين ميتريكس العالمي للجامعات الخضراء، وهي جامعة الإسكندرية وجامعة بنها .



والجدير بالذكر أن تقييم الجامعات فى مسابقة أفضل جامعة صديقه للبيئة يتم وفق سبعة معايير رئيسية هي معيار البنية التحتية وإدارة المخاطر بالجامعة، ومعيار الطاقة والتغييرات المناخية و معيار إدارة المخلفات ومعيار إدارة المياه ومعيار النقل داخل الجامعة، ومعيار الأنظمة التعليمية والتعلم والبحث العلمي، ومعيار الجامعة والمجتمع.