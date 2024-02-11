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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريح مستفز من نتنياهو بشأن عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة

نتنياهو
نتنياهو

قلل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، من عدد المدنيين الذين استشهدوا في غزة؛ زاعما أن "مدني واحد مع كل مقاتل من حماس".

وجاء ذلك خلال حديثه إلى فوكس نيوز اليوم الأحد، كما أصر نتنياهو أيضا في المقابلة على أن الإطاحة بحماس وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم " لن تكون إلا من خلال "جهد عسكري مستمر".

وأضاف نتنياهو أن هناك "عدد كاف" من 132 رهينة متبقين في غزة أحياء؛ لتبرير ما نقوم به من جهود".

وأكد رئيس وزراء الاحتلال أنه لم يتحدث إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أن "وصف ردنا العسكري بأنه مبالغ فيه"؛ وذلك في الوقت الذي أفادت فيه تقارير إعلامية إسرائيلية، بأنه من المقرر أن يتحدث رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو مع لرئيس الأمريكي جو بايدن عبر الهاتف في وقت لاحق من اليوم؛ بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وليلة الخميس، قال بايدن إن هجوم إسرائيل على غزة "تجاوز الحد".

وكشفت مصادر لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مساعديه صاروا أقرب إلى الخلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من أي وقت مضى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

ونقلت واشنطن بوست عن مصادر قولها إن إدارة بايدن لم تعد تنظر إلى نتنياهو على أنه شريك يمكن التأثير عليه حتى في السر.

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