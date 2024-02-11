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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تستطيع الكشف عن الإصابة بـ الأورام السرطانية.. تفاصيل

الأورام
الأورام

قال الدكتور هشام كوزو عضو لجنة التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنّ الذكاء الاصطناعي أحدث ثورة في الرعاية الصحية وثورة في كل شيء بحياتنا، وهو بداية الثورة الصناعية الخامسة التي بدأت في عام 2020، وهو ما سيغير شكل العالم كله.

وأضاف "كوزو"، في مداخلة هاتفية مع الفضائية المصرية، أن الذكاء الاصطناعي حاول عمل حاسبات وآلات الذكاء البشري في البداية، وتم اكتشاف أن هذا الأمر ليس ممكنا، لأن الذكاء البشري به بعض الصفات التي لا يمكن أن تحاكيها الآلة، فبدأ التفكير في أن تفكر آلات الذكاء الاصطناعي بطريقة منطقية وعقلانية.

وأشار عضو لجنة التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن الذكاء الاصطناعي له تكنولوجيات كثيرة جدا، وكل تكنولوجياته أستغلت في مجال الرعاية الصحية بكل أشكالها.

التحول الرقمي.. بعض تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي استطاعت تشخيص الأورام

و أردف : "نتحدث مثلا عن تقنية رؤية الكمبيوتر، حيث يمكن للكمبيوتر رؤية الأشياء أدق وأفضل من العين البشرية، وهو ما أحدث طفرة في التشخيص الطبي في مجال الأشعة التشخيصية تحديدا، وما تم في هذا الأمر طفرة كبيرة".

وأوضح، أن بعض تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي استطاعت تشخيص الأورام 4 سنوات مبكرة مقارنة بالعين البشرية: "لا نتحدث عن تنبؤ، ولكن هذا الأمر تم بالمسح، وعندما تم عرض الأشعة على الذكاء الاصطناعي تم تشخيص حالة استطاع الأطباء تشخيصها، ولكن بعدها بـ4 سنوات". 

التحول الرقمي الأورام السرطانية تكنولوجيا الاصطناعي الرعاية الصحية الثورة الصناعية

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