قبل تشخيصه بـ 4 سنين.. الذكاء الاصطناعي يستطيع الكشف عن الإصابة بالسرطان

قال الدكتور هشام كوزو، عضو لجنة التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن الذكاء الاصطناعي هو بداية الثورة الصناعية الخامسة، وبالتالي هذا سيعمل على تغير العالم كله ليس فقط مجال الرعاية الصحية.



الكشف المبكر عن الأمراض

وأضاف “كوزو” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي استطاعت الكشف عن الإصابة بالأورام السرطانية قبل تشخيص الطبيب بـ 4 سنين، لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساعد بشكل كبير في الكشف المبكر عن الأمراض.

وأشار الدكتور هشام كوزو، عضو لجنة التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إلى أن الربوتات التي تقوم بالعمليات الجراحية موجودة منذ 20 عاما ولكنها شهدت تطورا في الأداء الخاص بها، موضحًا أن هذا لاويعني اختفاء دور الجراح، حيث يقوم الجراح بالتحكم في الآلة الروبوتية لإجراء الجراحة.