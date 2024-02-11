بعد تصنيف عام 2023 الأعلى حرارة.. كيف تأثرت مصر بالتغير المناخي؟

قال الدكتور محمد فهيم، مدير مركز تغير المناخ بوزراة الزراعة، إن التغير المناخي ظاهرة عالمية، موضحًا أن سببها الدول الصناعية الكبرى؛ بسبب ضخها كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون على مدار السنوات الماضية والذي أدى في النهاية إلى الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض.



وأضاف “فهيم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن متوسط درجة حرارة الأرض على مدار آلاف السنين كان يسجل 15 درجة مئوية، ولكنه في عام 2023 أصبح 16.7 درجة مئوية، وهذا الارتفاع يظهر تأثيره من خلال ما يشهده العالم من عواصف وسيول وفيضانات وغيرها من الظواهر العنيفة الأخرى.



كيف تتأثر مصر بالتغير المناخي؟

وتابع الدكتور محمد فهيم، مدير مركز تغير المناخ بوزراة الزراعة أن هذه التغيرات العنيفة هي أساس التخوف الحقيقي والأمر لا يقتصر وحسب على ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا إلى أن هذه الظواهر العنيفة قد تدمر اقتصاديات دول.



وأوضح مدير مركز تغير المناخ بوزراة الزراعة أن مصر نظرًا لموقعها الجغرافي لا تتأثر بمثل هذه الظواهر العنيفة التي يسببها التغير المناخي؛ ولكن تتأثر من خلال تأخر الفصول وسقوط الأمطار المبكرة، وذلك بدوره يؤثر على أهم القطاعات وهو قطاع الزراعة والأمن الغذائي.