أول نشر علمي لطلاب بكالوريوس برنامج ترميم وصيانة التراث المعماري بكلية الآثار

في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل التميز العلمي لكلية الآثار بجامعة عين شمس، كرّم اليوم الدكتور حسام طنطاوي، القائم بعمل عميد الكلية، وبحضور الدكتورة نوال جابر، القائم بعمل وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ووكيل الكلية لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا أ.د. أحمد الشوكي، والقائم بعمل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د. باسم محمد، والمشرف على قسم علوم الآثار والحفائر أ.د. ممدوح الدماطي، خمسةً من طلاب الكلية المقيدين بالبرنامج البيني المشترك مع كلية الهندسة بجامعة عين شمس "ترميم وصيانة التراث المعماري"، وهم:

مارتينا رؤوف

نجاة محمد

جنة نادر

نورهان سعيد

فلوباتير وجدي

وذلك لمشاركتهم الفعّالة في إعداد بحث علمي عن عمليات الحفاظ وإعادة التأهيل لقصر برسوم باشا الأثري.

ويأتي هذا البحث كأحد مخرجات مادة "إعداد التقارير ومهارات الاتصال"، والتي تُدرَّس في المستوى الأول لبرنامج ترميم وصيانة التراث المعماري، تحت إشراف منسق البرنامج وأستاذ المادة د. منة طارق، وم. محمد مصطفى إسماعيل من الهيئة المعاونة.

وقد تم نشر هذا البحث في العدد الخامس من مجلة IWNW العلمية، الصادر في مارس 2026، وهي حاصلة على تقييم سبع درجات من المجلس الأعلى للجامعات، كما أنها مدرجة ضمن قواعد بيانات DOAJ وEBSCO وEuroPub وGoogle Scholar وSemantic Scholar وDimensions.

ويُعد هذا البحث سابقة متميزة لطلاب كلية الآثار، حيث تناول دراسة المحيط العمراني للجامعة بما يتماشى مع رؤية جامعة عين شمس، ومبادرة نائب رئيس الجامعة لإنشاء "المرصد المجتمعي"، الذي يهدف إلى تقديم دراسات علمية وحلول تطبيقية تخدم المجتمع.

وجدير بالذكر أن قصر برسوم باشا مُسجَّل فئة (أ) في جهاز التنسيق الحضاري، ويُعد أيقونة معمارية شاهدة على عمارة القرن التاسع عشر، وكان يُستخدم كصالون للنحاس باشا لاستقبال ضيوفه، إلى جانب دوره السياسي في ثورة 1919. ويقع في حي الوايلي، ضمن النطاق المحيط بالحرم الرئيسي لجامعة عين شمس، مما يعزز أهمية هذا البحث في الربط بين الدراسة الأكاديمية والواقع المجتمعي.

كل التهنئة للطلاب على هذا الإنجاز المشرف، مع التمنيات بمزيد من التقدم والتميز.