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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لرعاية 5 ملايين مواطن.. صندوق تحيا مصر يطلق مبادرة أبواب الخير.. تفاصيل

مبادرة أبواب الخير
مبادرة أبواب الخير

مبادرة أبواب الخير.. قال هشام خليفة، مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، إنه استمرارًا لمجهودات صندوق تحيا مصر للفئات الأولى بالرعاية تم إطلاق للعام الرابع على التوالي مبادرة أبواب الخير لرعاية أكثر من 5 مليون مواطن في كافة أنحاء الجمهورية من خلال توزيع مليون كرتونة مواد غذائية جافة.
 

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إطلاق أولى القوافل بعد ساعات

وأضاف “خليفة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن أولى قوافل أبواب الخير سيتم إطلاقها بعد ساعات ومتوجهة إلى 5 محافظات، لافتًا إلى أن هذا القوافل تتم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الندني ومستمرة حتى شهر رمضان.
 

وتابع هشام خليفة، مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر أن الكرتونة التي تقدمها مبادرة أبواب الخير تحتوي على 12 كيلو من المواد الغذائية، مؤكدًا أنه سيتم إرسال هذه القوافل إلى الـ 27 محافظة.

أبواب الخير صندوق تحيا مصر شهر رمضان القوافل توك شو صدى البلد

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