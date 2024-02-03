لتوصيلها للأسر الأولى بالرعاية...تعاون بين مياه الشرب بالجيزة ومؤسسة أبواب الخير

قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن تعزيز الشراكة مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بمحافظة الجيزة، يساهم بشكل واضح في تحسين جودة حياة المواطن بالريف المصري، من خلال توصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية.

وأشار رئيس مياه الجيزة إلى توصيل المياه لعدد"٦٥" أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرية كفر عمار بمركز العياط، وذلك بالتعاون مع مؤسسة أبواب الخير، لافتاً إلى مواصلة عمل الأبحاث الميدانية لعددٍ آخر من الأسر الأولى بالرعاية؛ تمهيداً لتوصيل مرفق مياه الشرب، بعد دراسة شاملة عن الحالة الاجتماعية لتلك الأسر.

وتابع بدوي، أهمية تعاون كافة مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية في سبيل رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، لافتاً إلى أن الشركة تقوم بالتواصل الفعال مع الجمعيات الأهلية من خلال إدارة المشاركة المجتمعية.