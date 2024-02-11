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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحبل السري يربطهما.. لغز العثور على جثتي سيدة وجنينها بالقاهرة|القصة الكاملة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة العثور على سيدة أجنبية داخل شقتها متوفية وبجوارها جنين 6 أشهر والحبل السري مربوط بينهما.

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تفاصيل العثور على سيدة وجنينها في القاهرة

حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن السيدة بالغة من العمر 35 عاما ربة منزل، وتوفيت أثناء الوضع بمفردها داخل الشقة حيث تم العثور عليها في صالة الشقة وبجوارها جنين 6 أشهر والحبل السري مربوط.

كما تبين من تحقيقات النيابة في القاهرة، والاستماع لأقوال زوج السيدة المتوفية أن زوجته لها تاريخ مرضي وسبق أن أجهضت من قبل، حيث تبين وفاتها أثناء الوضع بمفردها بعدما تم العثور على جنين بجوارها.

التحريات تكشف تفاصيل جثتي سيدة بدر وجنينها

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من موظف بمطعم أفاد فيه العثور على زوجته متوفية داخل شقتهما بمدينة بدر، وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات العثور على سيدة متوفية بجوارها جنين 6 اشهر والحبل السري مربوط بينهما، وبسؤال زوجها قرر بسابقة إجهاض نفسها وأنها وضعت جنينها بمفردها ولم يتهم أحد بالواقعة.

النيابة تحقق في واقعة سيدة بدر وجنينها

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة أن السيدة بالغة من العمر 35 عاما وتحمل جنسية أجنبية وأنها سبق لها إجهاض نفسها وأنها وضعت جنينها المعثور عليه بجوارها بمفردها، حيث تم نقل جثمان السيدة وجنينها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

وانتدبت النيابة العامة في القاهرة الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري وتشريح السيدة المعثور عليها لكشف أسباب وملابسات الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن الجثمان عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها وكذا توقيع الكشف الطبي على جثة الجثنين المعثور عليها.

واستمعت النيابة لأقوال زوج السيدة المتوفية والذي قرر بسابقة إجهاض زوجته لنفسها وتاريخها المرضي، وأنها وضعت جنينها بمفردها أثناء تواجده في العمل، حيث وصل إلى الشقة ليعثر عليها متوفية وبجوارها الجنين والحبل السري رابط بينهما.

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