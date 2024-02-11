النيابة العامة تقرر حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بأطفيح

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بعد ارتكابهم 4 جرائم 4 ايام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة" بإستخدام مركبة "تروسيكل" وبحوزتهم المركبة المشار إليها، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بدائرة مركز شرطة أطفيح، والتصرف فـى المسروقات لعميلهم "سىء النية" ميكانيكى دراجات نارية "له معلومات جنائية" تم ضبطه والمسروقات المستولى عليها "4 دراجات نارية".

كما تم ضبط عاطل وتاجر خردة "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة سيارة "ربع نقل" بدائرة مركز شرطة أطفيح خاصة بسائق بأسلوب المغافلة وضُبط بحوزتهما السيارة المُبلغ بسرقتها.