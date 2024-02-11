بسبب أولوية الدور.. مُسن يشوه طالبا بالمولوتوف أمام منفذ بيع بالبدرشين

أصيب طالب بحروق من الدرجة الثانية، اليوم الأحد، بالعزبة الغربية بالبدرشين، بعد أن ألقى مُسن -على المعاش- زجاجة مولوتوف أمام منفذ بيع مواد غذائية بسبب أولوية الدور في التوزيع، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء هشام اأبو النصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، رئيس المباحث الجنائية بالجيزة، يفيد فيه تلقيه بلاغًا من مستشفى الحوامدية بوصول «حمدي. أ» 12 عامًا، طالب، ومقيم في البدرشين، بحروق في كامل الوجه والصدر واليد من الدرجة الثانية، وبالانتقال تبين حدوث مشادة بين «سعيد. م»، 44 عامًا صاحب منفذ بيع للمواد الغذائية، وبين «سعيد، ن» 60 عامًا على المعاش بسبب أولوية الدور في التوزيع، تطورت المشادة إلى قيام الأخير بإلقاء زجاجة مولوتوف أمام المكان، مما أدى إلى إصابة الطالب.

ألقي القبض على المسن وتولت النيابة التحقيق.