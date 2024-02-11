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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جثة متفحمة.. التحقيق في حريق سيارة إثر تصادم على الدائري الإقليمي

صدى البلد

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في نشوب حريق بسيارة على الطريق الدائري الاقليمي بعد تصام بينها وبين أخرى ما أسفر عن مصرع شخص متفحم وإصابة 6 آخرين. 

 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول هوية المتوفى خاصة بعد تفحم جثته وعدم التعرف على هويته. 

 

كان  الطريق الدائري الإقليمي قد شهد حادث تصادم سيارتين، مما أدى للاشتعال النيران في أحدهما، والتسبب في مصرع مواطن، بينما نجا 6 آخرون.

 

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وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث ورجال الأمن، وتم نقل المتوفي لثلاجة المستشفى للتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

 

وقام رجال الأمن بإجراء المعاينات اللازمة للحادث، وتمت إزالة آثاره عن طريق أوناش المرور، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

ويعمل رجال المرور على استكمال الفحص للوقوف على أسباب الحادث وملابساتها.

 

كان قد ورد بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل على الطريق الدائرى الإقليمى اتجاه الواحات واشتعلت النيران فى إحدى السيارتين.

جثة متفحمة الدائري الاقليمي حريق سيارة تصادم النيابة العامة

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