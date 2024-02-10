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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق أعلى برج إداري في المهندسين

حريق
حريق

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل إشتعال حريق أعلى عقار بمنطقة المهندسين يضم شركات ومكاتب من بينها شركة نشر وطباعة شهيرة، حيث التهمت النيران بعض مواسير التكييفات أعلى سطح العقار بدون وقوع مصابين أو وفيات جراء الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بإندلاع حريق في عقار بشارع أحمد عرابي في المهندسين، وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن الجيزة مصحوبة بسيارات الحماية المدنية.

بالانتقال تبين إندلاع حريق أعلى سطح العقار وتم السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للعقار وجرى استكمال عمليات الإخماد لمنع تجدد النيران التي التهمت مواسير بلاستيكية وبعض أجهزة التكييفات.

الجيزة سيارات الحماية المدنية مديرية امن الجيزة مواسير بلاستيك منطقة المهندسين غرفة عمليات النجدة

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