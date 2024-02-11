تحرك برلماني عاجل ضد تداول الأدوية الطبية المستوردة بالسوق السوداء

تقدمت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي وتوجيهه الى رئیس مجلس الوزراء والدكتور وزير الصحة والسكان بشأن :" تداول الأدوية الطبية المستوردة بالسوق السوداء".

وتابعت النحاس أن الأمر بات خارج السيطرة بدون الرقابة الأدوية ناقصة والأسعار متفاوتة ومخازن الأدوية بالمنازل، والمتحكم تاجر.

واكملت:" أين دور هيئة الدواء المصرية من تفتيش ومراقبة أسعار الأدوية المستوردة المسموح بدخولها وبيعها داخل الصيدليات، فضلاً عن الأدوية والمكملات الغذائية التي يتم تداولها إلكترونيًا".