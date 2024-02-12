من خسارة برباعية للتتويج.. مجدي عبدالغني يعلق على فوز كوت ديفوار بأمم أفريقيا

علق مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق على فوز كوت ديفوار بلقب كأس الأمم الأفريقية.

وكتب عبر فيسبوك: "الكأس تبتسم لأصحاب الأرض.. منتخب كوت ديفوار بطلًا لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه.. من خسارة 4-0 بدور المجموعات واقترابهم من الوداع إلى منصات التتويج".

وتمكنت كوت ديفوار من تحقيق الفوز علي نيجيريا بريمونتادا قوية، في الدقائق الأخيرة ، حيث تقدمت نيجيريا في الشوط الأول عن طريق وليام تورست إيكونج بكرة رأسية.

ومع بداية الشوط الثاني شهدت المباراة نشاط من لاعبي كوت ديفوار الذين تمكنوا من إحراز هدف التعادل بعد ضغط متواصل أسفر عن هدف في الدقيقة 62 عن طريق فرانك كيسي وجاء الهدف من ضربة ركنية أرسلها أدينجرا داخل منطقة الجزاء مرت من فوق دفاعات نيجيريا تصل عند كيسيه يلعبها بضربة رأس قوية مرت على يسار ستانلي حارس نيجيريا وبالرغم من محاولته التصدى لكن الكرة تمر من أمام يده إلى داخل الشباك.

وقلبت ساح العاج الطاولة علي النسور النيجيرية في الدقيقة 81 عن طريق سباستيان هالر.

وجاء الهدف بعد انطلاقة رائعة من السريع أدينجرا يرسلها عرضية يقابلها سباستيان هالر بلمسة رائعة مرت على يسار حارس نيجيريا إلى داخل الشباك.