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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

روبي تستعد لطرح أغنية لو يرجع بمناسبة عيد الحب

روبي
روبي

تستعد الفنانة روبي لطرح أغنية جديدة بعنوان لو يرجع وذلك بمناسبة عيد الحب والذى يوافق يوم 14 من شهر فبراير الحالي.

وبدأت روبي فى الترويج للأغنية عبر صفحتها الرسمية وقامت بطرح بوستر الأغنية عبر موقع الصور الشهير انستجرام واكدت على طرحها خلال أيام قليلة من الآن.
 

حفل روبي فى لبنان


 تستعد المطربة روبي لإحياء حفل عيد الحب يوم 17 من شهر فبراير القادم ببيروت، بمشاركة الدي جي Aseel.
 

ومن المفترض أن تقدم روبي خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيتها 3 ساعات متواصلة التى طرحتها مؤخرا.

 


3 ساعات متواصلة 

حققت روبي نجاحا كبيرا بأحدث أغانيها “3 ساعات متواصلة” التي أطلقتها مؤخرا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

 


الأغنية الجديدة حققت ما يقرب من مليون ونصف المليون مشاهدة خلال أيام معدودة وتصدرت التريند الأول في مصر على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وحلت في المرتبة الثانية في كل من دول "الكويت والسعودية والأردن" وواصلت نجاحها بالتواجد في المركز التاسع عالميا لتصبح النجمة العربية الوحيدة بين أول 30 أغنية رواجا على يوتيوب وتفوقت على عدد كبير من الأغنيات التي طرحها مجموعة من النجوم خلال الأيام الماضية

 


أغنية "٣ ساعات متواصلة" لـ روبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

 

روبي لو يرجع الفنانة روبي

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