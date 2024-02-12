مهيب عبد الهادي يطرح تساؤلا للجمهور عن صفقات الموسم

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي، تساؤلا للجمهور عن صفقات الميركاتو الشتوي بناديي الأهلي والزمالك.

وكتب عبر فيسبوك: "ما هي أفضل صفقة حصلت خلال فترة انتقالات يناير".

صفقات بنادي الزمالك

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي، عن التعاقد مع 10 صفقات من العيار الثقيل، وذلك لتدعيم خطوط الفارس الأبيض خلال الموسم الجاري، بقيادة المدرب البرتغالي الجديد جوزيه جوميز.

وتمكن نادي الزمالك، من الدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية الجاري، وذلك عقب حل أزمة القيد، وأبرم 10 صفقات من العيار الثقيل، وجاء على رأسهم النجم عبد الله السعيد، قادمًا من صفوف فريق بيراميدز.

كما تمكن الفارس الأبيض من التعاقد مع ثنائي صانع اللعب «ناصر ماهر وأحمد حمدي»، بالإضافة إلى تدعيم خط الوسط بعود سيف فاروق جعفر من جديد إلى جدران القلعة البيضاء، بالإضافة إلى محمد شحاتة نجم المنتخب الأولمبي وفريق طلائع الجيش.

ودعم النادي الزمالك خط الدفاع، بالتعاقد مع المدافع الفلسطيني المميز ياسر حمد، والذي تواجد مع المصري البورسعيدي خلال الموسم الجاري، وقدم مستويات طيبة للغاية، رفقة الفريق الأخضر.