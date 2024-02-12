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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق منتدى “كاوست” للمستقبل 2024 في نسخته الأولى اليوم بالسعودية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظم جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” فعاليات منتدى “كاوست” للمستقبل 2024 في نسخته الأولى، اليوم الاثنين، خلال الفترة من 12-13 فبراير الحالي، برعاية المهندس عبدالله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبشراكة إعلامية مع وكالة الأنباء السعودية “واس”، وذلك في حي الشركات الناشئة في الرياض.

ويهدف المنتدى الذي يستمر على مدى يومين، إلى جمع شخصيات رفيعة المستوى من القيادة والمسؤولين الحكوميين، ومن الأوساط الأكاديمية والصناعية؛ لعرض إنجازات “كاوست” على مدى 15 عامًا في مجال البحث والابتكار من خلال حلقات نقاش محورية ومعرض تفاعلي.

ويحظى المنتدى بمشاركة 47 متحدثًا، وستُعقد خلاله سبع حلقات نقاش وسيُعقد معرضٌ يضم 20 مشروعًا، يسلط الضوء على جهود “كاوست” لتسريع الأثر في المملكة، والذي يستكشف مجالات الأبحاث والتقنية وريادة الأعمال، التي تتماشى مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار.
ويركز الحدث على عرض كيفية توافق أبحاث “كاوست” مع أولويات البحث والتطوير والابتكار الجديدة في المملكة، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء “كاوست” في عام 2022، وتهدف إلى زيادة الاستثمارات البحثية في المملكة إلى 2,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي وخلق وظائف ذات قيمة عالية في مجاليّ العلوم والتقنية.

وسيسلط المنتدى الضوء على العديد من الشركات الناشئة من الجامعة، بما في ذلك شركة البحر الأحمر، وهي شركة متخصصة في تقنية الزراعة المستدامة، وتعمل على تحقيق الأمن الغذائي، وشركة واياكيت التي تعرض تقنيات حيوية توفر منتجات أكثر استدامة للتنظيف والتعقيم، ومن بين مشاريع “كاوست” المعروضة أيضاً؛ إعادة إحياء الشعاب المرجانية وتقنيات الخلايا الشمسية والتشخيص الطبي القائمة على الذكاء الاصطناعي.

فيما ستتناول حلقات النقاش الموضوعات العلمية، بما في ذلك الطاقة والصحة والبيئة، بالإضافة إلى الاستثمارات في الأوساط الأكاديمية، وجذب المواهب الكبرى وتعزيز دور المرأة في العلوم وتطوير الشراكات الاستراتيجية.

من جانبه أكد رئيس جامعة “كاوست” البروفيسور توني تشان: على تأسيس الجامعة أساساً متيناً لها عالمي المستوى، عبر سعيها الدؤوب لتحقيق التميز في البحث والابتكار وتطوير المواهب.

وأضاف أن هذا التميز يدعمه الاستراتيجية الجديدة لتسريع الأثر، والتي ستتماشى مع الأولويات الوطنية في المملكة، ومساهمتها في تسريع عملية التسويق التجاري والفوائد المجتمعية، وتعيد توجيه شراكات “كاوست” بطريقة فاعلة تدعم هذه الأوليات.

ونوه بأن منتدى “كاوست” للمستقبل 2024، سيشكل منصة متميزة لتسليط الضوء على إنجازاتنا السابقة، وسيؤكد أيضًا على التزامنا الجاد بالإستراتيجية الجديدة للجامعة.

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