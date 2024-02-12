الكشف على 1600 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية الزورة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توقيع الكشف الطبي على 1600 حالة خلال قافلة طبية علاجية بقرية الزورة بمركز مغاغة على مدار يومى 5 و 6 من فبراير الجارى وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا والوصول لجميع المواطنين في أماكنهم.

أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا في تقريره أن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان في تخصصات مختلفة حيث شملت 291 حالة جراحة، 461 حالة أطفال ، 316 باطنة، 73 نساء، 89 اسنان 175 جلدية ، 120 أنف وأذن، 75 تنظيم اسرة، إلى جانب إجراء 226 تحليلا متنوعا وعدد 13 حالة موجات صوتية و 6 حالة أشعة عادية و 99 كشف مبكر للضغط والسكر، و حالات خلع اسنان وتحويل للمستشفى 7 حالات لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 144 مترددا .

