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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع إعداد وتدريب سفراء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات تدريب سفراء التوعية بأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، في إطار أكبر حملة توعوية بأهداف المشروع القومي أطلقتها المحافظة.

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وأكد محافظ الغربية أن الهدف الاستراتيجي من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية وأن محافظة الغربية تعمل على أن يصل التدريب لجميع فئات المجتمع للتوعية بأهداف المشروع القومي.

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وأشار الى ان  التدريب استهدف فئة الرائدات من (التضامن، الصحة، الأوقاف، الزراعة) وعددا من ممثلي المديريات الخدمية والتمريض ومتطوعي الغربية وحياة كريمة، مؤكدا أن التدريب سيستمر لإعداد سفراء من كافة فئات المجتمع من المتطوعين والكيانات الشبابية والجمعيات الأهلية الكبرى وممثلي الأحزاب والنقابات وأطباء النساء.

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